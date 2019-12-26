Altınordu 96 yaşında

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Altınordu, kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutladı.

26 Aralık 1923'te kurulan ve Cumhuriyet'le yaşıt olan Altınordu'nun kutlama töreni Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Dernek İkinci Başkanı Halim Bezircilioğlu, İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge, Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürü İsmail Karşı, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez'in yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri, spor yazarları ile Altınordu Futbol Okulları Elitler U9 ve U10 takımı oyuncuları katıldı.