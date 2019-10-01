Altınordu - Adana Demirspor: 2-2

TFF 1'nci Lig'de 6'ncı haftanın kapanış maçında Altınordu evinde Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge (x), Gökhan Memişoğlu (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (x), Sinan (xx), Ravil (xxx), Ufuk (xx), Berkay (xx), Atakan (xxx), Muhammed (xxx) (Dk. 86 Burak), Okan (x) (Dk. 59 Oğulcan xx), Ersel (xx), Fatih (x) (Dk. 63 Yasin xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx) - Hakan (xx), Semih (xxx), Adil (xx), Mehmet (xx), Berk (xx), Sinan (xxx), Tevfik (xx), Volkan (xxx) (Dk. 76 Vedat x), Levent (x) (Dk. 61 Erdal x), Samed Ali (xxx) (Dk. 85 Stokes)

GOLLER: Dk. 29 (Pen) Sinan, Dk. 47 Samed Ali (Adana Demir), Dk. 49 Atakan, Dk. 78 Yasin (Altınordu)

SARI KARTLAR: Ufuk, Fatih, Atakan (Altınordu), Tevfik, Semih, Adil (Adana Demir)

Konuk ekibin gollerini 29'uncu dakikada penaltıdan Sinan ve 47'nci dakikada Samed Ali atarken, Altınordu'nun gollerini 49'uncu dakikada Atakan, 78'inci dakikada Yasin kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 5 puana ulaşırken, namağlup unvanını koruyan Adana Demirspor puanını 10'a çıkardı.10'uncu dakikada Adana Demirspor atağında Volkan sol çaprazda yerden vurdu, top kaleci Erhan'ın kucağında kaldı.13'üncü dakikada Altınordulu Okan'ın ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere gitti.29'uncu dakikada konuk ekip golü buldu. Soldan ceza sahasına hareketlenen Volkan, Kerim'in müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem Mert Güzenge, pozisyonun ceza sahası içinde olduğuna hükmederek penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Sinan takımını öne geçirdi: 0-1.37'nci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Ersel'in vuruşunda kaleci Kurtuluş'u geçen topu Hakan çizgiden çıkardı.İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Soldan çalımlarla ceza sahasına giren Volkan kaleyi düşündü. Kaleci Erhan'ın köşeden çıkardığı topu Volkan bu kez içeri kesti. Altı pasta meşin yuvarlağa Samed Ali dokundu. Altınordulu Ravil topu çıkardı, ancak hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmederek santrayı gösterdi: 0-2.

49'uncu dakikada Altınordu'nun bu gole cevabı gecikmedi. Sağdan Muhammed'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Atakan, sağ çaprazdan uzak direğe düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 1-2.

74'üncü dakikada ev sahibi ekibin atağında sağdan Atakan ortaladı, arka direkteki Oğulcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.78'inci dakikada Atakan'ın pasıyla Adana Demirspor ceza sahasında topla buluşan Yasin, sol çaprazda yerden bir vuruşla eşitliği sağladı: 2-2.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-2 sona erdi.



