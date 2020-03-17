Altınordu alınan 1 puandan memnun

TFF 1. Lig'de Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile 1-1 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Sonuçta her puan değerli." dedi.

Altınordu alınan 1 puandan memnun
17 Mart 2020 Salı 16:02

Eroğlu, yaptığı açıklamada, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tehdit altında olduğunu belirtti. Bu sorunun bir an önce çözülmesini dileyen Eroğlu, "Bu durumda maç oynamak kolay değil. Yaşanan olaylardan dolayı maçlar seyircisiz oynanıyor. Bizim zaten çok fazla bir seyirci desteğimiz yok ama yine de maçlarımızı bir destekle oynuyorduk." değerlendirmesinde bulundu. Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşısında ilk yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadıklarını, buna rağmen 3-4 pozisyon bulduklarını vurgulayan Eroğlu, ilk yarıda 1-0 geriye düşmelerinin ardından penaltıdan buldukları golle sahadan beraberlikle ayrıldıklarını ifade etti.

Değerlendiremedikleri çok pozisyon olduğunu kaydeden Eroğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı ama olmadı. İkinci yarı golü çok istedik ama bir türlü pozisyonları değerlendiremedik ve maç 1-1 bitti. Sonuçta her puan değerli. Balıkesirspor'a bundan sonra başarılar dilerim." dedi. Ligde 28. haftayı 31 puanla, düşme hattındaki Osmanlıspor'un 7 puan önünde tamamlayan Altınordu, son 6 haftada Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor (D) ile karşılaşacak. İzmir temsilcisinde ligde 4. sarı kartını gören Yusuf Yalçın Arslan cezalı duruma düştü. 


Kaynak: AA
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