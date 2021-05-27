Altınordu alkışı hak etti

TFF 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez yer aldığı Play-Off'ta finale kalmayı başaran Altınordu, final mücadelesinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönmesine rağmen verdiği mücadeleyle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı

Mütevazı kadrosuyla yarı finalde dev bütçeli Yılport Samsunspor'u eleyerek 51 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırmaya çok yaklaşan kırmızı-lacivertliler, finalde 89'uncu dakikada yediği golle kupayı Altay'a kaptırmasına rağmen alkışı hak etti. Kadrosunda yabancı oyuncu bulundurmayan ve kendi yetiştirdiği gençleriyle yarışan Altınordu, pek çok Anadolu kulübüne rol model oldu.

Öz kaynaktan A takıma çıkardığı gençleri Süper Lig ve Avrupa kulüplerine satarak önemli gelirler elde eden İzmir temsilcisinde Başkan Seyit Mehmet Özkan, kazandığı paranın büyük bölümünü Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak için harcadı. Tesisleşme anlamında Türkiye'de örnek gösterilen Altınordu, "Başarı gelecek" mesajı vererek gelecek sezonlarda yine Süper Lig için yarışacağını gösterdi. A Milli Takım'da da görev alan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü iki yıldızı bünyesinden çıkaran kırmızı-lacivertliler, bu sezon Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu forvet Enis Destan ve Burak İnce'yi vitrine çıkardı.

ÖZKAN: USTALARA SAYGI VE SİTEM

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinden "Tebrik, teşekkür, ustalara saygı ve sitem" başlığıyla bir yazı yayınladı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye değinerek, "Mustafa Abi'nin yetiştiği kulübü ile helalleşmesinden çok mutlu oldum" diyen Altınordu Başkanı Özkan, "Hemşerimiz ve kıymetli rakibimiz Altay'a Süper Lig'de canı gönülden kalıcı başarılar dilerim. Altay, Süper Lig tarihinde 41 defa ile 4 büyüklerden sonra en fazla yer almış kulüptür. Genetiğinde Süper Lig kültürü vardır. Doğma büyüme bir İzmirli olarak, eski 'Büyük Altay' günlerine geri dönmesi ve İzmirli futbolseverlere keyifli maçlar izlettirmesinden büyük memnunluk duyarım. Süper Lig tüm Altay camiasına ve taraftarlarına kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Türkiye'nin Altınordu'su sloganımıza sahip çıkan ve bizi biz olduğumuz için destekleyen milyonlarca sporsevere çok teşekkür ederiz. Bize gösterilen bu sevgi seline, bu müthiş desteğe layık olmak için aynı şekilde, hiç yolumuzdan sapmadan devam edeceğiz. Başta Hüseyin Eroğlu Hocamız olmak üzere, teknik, destek, idari ve hizmet kadrolarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Çok çalıştılar, kenetlendiler, çok istiyorlardı, bu ilk seferdi, olmadı. Postacı kapıyı iki defa çalarmış, yılmak yok, devam. Ağabey futbolcularımıza kardeşlerine çok iyi davrandıkları için ve ligin son dakikasına kadar akıttıkları ter için, emekleri için çok teşekkür ederim. Öz kaynak sporcularımıza çok teşekkür ederim. Bu sezon onlar için büyük tecrübe oldu" dedi.

"MUSTAFA DENİZLİ FANATİĞİYİM"

Demirci bir aileden geldiğini, hayatının ustalar arasında geçtiğini dile getiren Başkan Özkan şöyle devam etti: "Bir de futbolun ustaları var. Metin Oktay'ı, Lefter'i, Can'ı kıl payı kaçırdım, hayal meyal hatırlıyorum. Ama Altay'dan sevgili Ayfer abimi, Vosvos Aytekin'i, Miço Mustafa'yı, Göztepe'den Kaleci Ali'den Bombacı Halil'e kadar hepsini doya doya izledim. Cemil Turan'ı, Ali Kemal'leri... Eskiden futbol daha güzeldi, çünkü işin içinde para ikinci plandaydı. Fantastikti, kreatifti. İzmirsporlu Arif iki hareket yapardı, yeterdi zaten. Para öne çıktı, futbol mekanikleşti. Bu ustaların içinde en fanatiği olduğum Büyük Mustafa (Denizli) idi. Çünkü kendisini 19 yaşında Galatasaray'a gol attığı maçından itibaren izlemeye başlamıştım."

"Bize yıllarca resital yaptı. Az oynardı, öz oynardı. Her frikikte, her kornerde ayağa kalkardık. Hangi köşeye bırakacak aramızda iddiaya girerdik. Kaç tane santrforu gol kralı yapmıştır. Büyük sol ayaktı. Vurur gibi yapar sola çeker, sert muz ortasını yapardı. Çok koşmazdı. Rahmetli Ümit (Kayıhan), ustasının yerine de koşardı. Mustafa Abi'yi Altay'ı Süper Lige çıkaran Antrenör olarak görmek çok mutluluk verici bir olay benim için. Mustafa Abi Altay'a olan manevi borcunu ödemiştir, çok güzel bir duygu. Allah herkese helalleşmeyi nasip etsin. Dünkü maçın ustası ise Paixao. Şapka çıkarırım, helal olsun. Adam gol için yaratılmış. 89'da olmazsa 99'da atacaktı zaten. Biz eski adamız, santrfor eşittir gol."

POPÜLİZME SİTEM

Altınordu'nun da hakkının verilmesi gerektiğini kaydeden Seyit Mehmet Özkan, "Popülizm'e küçük bir sitem. Yıllar önce Aykut Kocaman'ın çıkışını hatırladım. İkincilere hiç mi yer yok? Bu topraklar hep böyle nankör mü olacak. Altay Süper Lig'e çıktı, Allah gani gani yollarını açık etsin. Konuş, konuş, konuş. Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver, Mustafa Abiyi dünya alem biliyor, bir de orada 'Ustalığa Geçiş' seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu'dan bahset be kardeşim. Hem yabancı oynatmadan hem de 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil deyiver be kardeşim. Hep tribünlere, hep tribünlere. Ne kadar yapmacık" yorumu yaptı.

ÜRETİM DEVAM EDECEK

Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Altınordu arması bu toprakların çocuklarına güvenmeye, onlara imkan sağlamaya, onları Avrupa'nın en büyük 5 ligine ihraç etmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir. Ülkesini seven, vefayı bilen, mesleğinin gereklerini yerine getiren ve İngilizce konuşabilen üst düzey dayanıklı ve hırslı futbolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Anlık, günlük başarılara değil, sürdürülebilir kalıcı başarılara ulaşmak yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu toprakların her alanda öncelikle üretmeye ihtiyacı var. Hele ki 30 milyon gencin varsa, seni kimse tutamaz. Yeter ki kendi gençlerine güven. Gelecek gençlerindir" cümlelerini kullandı.