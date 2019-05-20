Altınordu Başkanı Özkan: Süper Lig'i kim istemez!

Spor Toto 1. Lig'de son maçta deplasmanda Giresunspor'a 3-1 yenilerek Play-Off şansını yine kaçıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayılan "Altınordu Süper Lig'e çıkmak istemiyor" yorumlarına yanıt veren Özkan, "Dört kez kapısına kadar geldiğimiz Play-Off'u ve Süper Lig'i kimse elinin tersiyle itemez. 70 milyon TL'lik Süper Lig geliri, Altınordu Futbol Akademisi'nde yapmak istediklerimizi hızlandırırken, gençlerimize daha da fazla yatırım yapmamızı sağlayacaktı. Fakat yaşananlar yolun sonu değil, hayat devam ediyor. Kulübümüzün planlamasında bir değişiklik olmayacak" dedi.

Bu toprakların çocuklarıyla başarı hikâyesi yazdıklarını anlatan Özkan, "126 yabancı oyuncunun forma giydiği TFF Spor Toto 1. Lig'de bu toprakların çocuklarıyla bir başarı hikayesi yazıyoruz. Bütçeleri 45-50 milyon TL'yi bulan rakiplerle mücadele ediyoruz. Her yıl 9 gencimizi A Takım'a çıkarıyoruz. Hazırlayıcı takımımız Niğde Anadolu FK ile gençlerimizin deneyimlerini artırıyoruz. Yarışırken, Çağlar ve Cengiz gibi genç yetenekleri Dünya futboluna armağan ediyoruz. Başarırsak, Türk futbolunda büyük bir değişimin başlayacağını da çok iyi biliyoruz" yorumunu yaptı.

Milyonlar harcamak kolay

Zor bir yola çıktıklarının farkında olduğuna değinen Seyit Mehmet Özkan, "İki, üç yabancı alıp transfere milyon dolar harcamak işin kolayı. Bunu yaparsak, kendi çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız? Onlara yıllardır bir hedef gösteriyoruz, 'A takım formasını yabancılar değil siz giyeceksiniz' diyoruz. Çıktığımız yolun ne kadar zor olduğunu en iyi bizler biliyoruz. Nitekim, dört kez son haftada ikili-üçlü averajlarla kaçan Play-Off ve son maçta direkten dönen üç top, bize bunu net olarak gösterdi. Ama bir gün başaracağız ve bu toprakların çocuklarına güvenmenin karşılığını alarak en büyük mutluluğu yaşayacağız" diye konuştu.

Ekol yaratmak istiyoruz

Özkan, Altınordu'ya Athletic Bilbao ve Ajax'ın kurduğu sistemin bir karmasını adapte etmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyip şöyle devam etti:

"Bir ekol yaratmak ve örnek olmak istiyoruz. Saha içinde yapılması gerekenleri yaptık, şimdi sıra saha dışına geldi. İkisini tam uyumlu hale getirdiğimizde Altınordu diye adlandırılan ekolü yaratmış olacağız. Son 6 sezonda Süper Lig'e yükselen 18 takımdan 7'si milyonlarca dolar borçla küme düştü. Bir çok şehir kulübü, bu uğurda amatör kümeye kadar indi. Süper Lig, eğer gerçek bir hazırlığınız ve planlamanız yoksa sizi tüketebilir. Bu nedenle hedefimizi, kendi evlatlarımızla 2023 yılı olarak belirlemiş, bundan önce kazanılmasına göre de hazırlığımızı yapmıştık. Ancak tabii ki kimse, 2023'ten önce gelecek bir Süper Lig'e de hayır diyemez. Hayat bizim için halen aynı şekilde devam ediyor."