Altınordu Başkanı Özkan: Uluslararası U12 İzmir Cup'ın şenlik havasında geçecek

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla 7-9 Nisan'da gerçekleştirecekleri Uluslararası U12 İzmir Cup'ın şenlik havasında geçeceğini belirterek, herkesi organizasyona davet etti.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla 7-9 Nisan'da gerçekleştirecekleri Uluslararası U12 İzmir Cup'ın şenlik havasında geçeceğini belirtti. Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, 7 Nisan Cuma günkü organizasyona katılacak takımların İzmir'e gelmeye başladığını belirtti.

Turnuvanın açılışının Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin katılımıyla gerçekleştirileceğini bildiren Özkan, "Bu toprakların çocukları, Avrupa’dan kendi yaş grubuyla şenlik havasında 3 gün geçirecek. Bu turnuvanın amacı illa ki yenmek değil, şampiyon olmak değil, 12 yaş bunlar. Bunlar burada çocukluklarını yaşasınlar. Değişik kültürlerden kendi yaşıtları ile birlikte sportif karşılaştırmalar yaparak kendi farkındalıklarını arttırsınlar, amacımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Kovid-19 salgını nedeniyle turnuvayı 2 kez yapamadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Biz bilerek organizasyonun adını Altınordu Cup değil, U12 İzmir Cup koyduk. Aynı zamanda bu kente olan borcumuzu bir şekilde ödemeye çalışıyoruz. 40 yabancı ülke geliyor, hepsi çok ünlü. Hepsini teker teker saymayayım. Yani büyük bir şenlik havasında geçecek. Herkesi davet ediyoruz, gelsinler, şimdi biz biraz önce maç izledik. Çok keyifliydi, her şey güzel. Çocuklar gülünce hepimiz daha mutlu oluyoruz.