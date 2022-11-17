Altınordu'da Abdullah A takıma alındı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da Rıdvan'ın cezalı, Furkan'ın sakat olması nedeniyle Altay derbisinde ilk kez forma şansı bulup savunmanın sağında görev yapan Abdullah Soğucak, A takım kadrosuna dahil edildi

Turgutluspor'da futbola başlayıp 13 yaşında geldiği İzmir temsilcisinde geçen yıl profesyonel olan 19 yaşındaki futbolcu, Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) alkışlarla uğurlandı. Asıl mevkisi sağ kanat olan Abdullah, kupada 2 maçta oynayıp teknik direktör Ufuk Kahraman'ın gözüne girmişti. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın başarı dileklerini ilettiği genç futbolcu için Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde bir tören düzenlendi. Törene ALFA idari, teknik personelin yanı sıra sporcular ve oyuncunun ailesi katıldı. Abdullah Soğucak'a ALFA İdari Direktörü Ahmet Furkan Can ve Kıdemli Genel Kaptan Sedat Gündoğdu tarafından ALFA Lisans diploması verildi.