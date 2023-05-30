Altınordu'da Ahmet Dereli kayıpları oynadı

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Altınordu'da forvet Ahmet Dereli, kırmızı-lacivertli kulüpteki en kötü dönemini geride bıraktı

Altınordu'nun Play-Off finalinde Altay'a yenilip Süper Lig'in kapısından döndüğü 2020-21 sezonunda Adanaspor'dan transfer ettiği gurbetçi santrfor, ilk yılında 9 kez rakip fileleri sarsıp, 1 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu 2021-22 sezonunda da 9 kez gol sevinci yaşayıp, 1 de asist yaparak bir sezon önceki performansını tekrarladı ve takımının 1 puan farkla ligde kalmasında pay sahibi oldu. Bu sezon 19 maçta sadece Pendikspor ağlarına 1 gol bırakan Ahmet Dereli, 1 de asist yaptı. Altınordu ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki gurbetçi golcünün takımdaki geleceği belirsiz.