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Altınordu'da Ahmet Dereli kayıpları oynadı

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Altınordu'da forvet Ahmet Dereli, kırmızı-lacivertli kulüpteki en kötü dönemini geride bıraktı

Altınordu'da Ahmet Dereli kayıpları oynadı
30 Mayıs 2023 Salı 11:35

Altınordu'nun Play-Off finalinde Altay'a yenilip Süper Lig'in kapısından döndüğü 2020-21 sezonunda Adanaspor'dan transfer ettiği gurbetçi santrfor, ilk yılında 9 kez rakip fileleri sarsıp, 1 de asist yaptı.

Deneyimli futbolcu 2021-22 sezonunda da 9 kez gol sevinci yaşayıp, 1 de asist yaparak bir sezon önceki performansını tekrarladı ve takımının 1 puan farkla ligde kalmasında pay sahibi oldu. Bu sezon 19 maçta sadece Pendikspor ağlarına 1 gol bırakan Ahmet Dereli, 1 de asist yaptı. Altınordu ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki gurbetçi golcünün takımdaki geleceği belirsiz.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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