Altınordu'da Ahmet İlhan formasını sattı

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan Özek, depremzedelere yardım etmek amacıyla formasını satarak alkış topladı. Altınordu'nun 100'üncü yıl formasını sosyal medya hesabı üzerinden açık artırmayla satışa sunan tecrübeli futbolcu, formanın 20 bin 500 TL'ye alıcı bulduğunu açıkladı.

Altınordu'da Ahmet İlhan formasını sattı
11 Şubat 2023 Cumartesi 12:25

Forma satışıyla ilgili yapılan açıklamada, "Depremzede kardeşlerimiz için satışa sunduğumuz Ahmet İlhan Özek'in 100'üncü yıl takım imzalı forması 20 bin 500 TL'ye satılmış olup, ücret Ahbap Derneği'ne aktarılmıştır. Formayı alan kişiye teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Altınordu kaptanı Ahmet İlhan Özek'in eşi Özlem Özek, "Hiç bilmediğiniz, hiç gitmediğiniz yerlerde, hiç tanımadığınız insanların acısıyla böyle yanacağımızı düşünmezdik. Neyse ki hala güzel insanlar varmış bu dünyada. Birçok örneğini yaşıyoruz şu günlerde. Kelimeler yetmez onların yaşadıklarını anlatmaya ama elimizden gelen her şey onların nefes alırken yanlarında olduğumuzu göstermek için. Her bir can yeni umut. Hep birlikte yaşatalım umudumuzu" mesajı yayınladı.


Kaynak: DHA
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