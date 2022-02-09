OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
OKUNMUŞ BAKLAVA MUHABBETİ OLAY OLDU
0
YILANLARIN UYKU DÜZENİ BOZULDU
YILANLARIN UYKU DÜZENİ BOZULDU
0
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
FELÇLİ HASTALARI BÖYLE YÜRÜTTÜLER
0
MAHKEME KARARINI VERDİ
MAHKEME KARARINI VERDİ
0

Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı

Spor Toto 1'inci Lig'de cuma günü evinde kendisi gibi üst üste mağlubiyetler alan Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak düşme hattındaki Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, bu karşılaşmayla birlikte çıkış başlatmak istediklerini söyledi

Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı
09 Şubat 2022 Çarşamba 11:06

Daha önce 2 sezon formasını giydiği Gençlerbirliği'nin puan tablosunda kendilerine yakın rakiplerden biri olduğunu belirten tecrübeli sağ kanat, "Son zamanlarda sahada istediklerimizi yapmaya başladık, oyunsal anlamda iyi gidiyoruz fakat bir türlü sonuca yansıtamıyoruz" dedi.

Birinci ve ikinci bölgelerde iyi oynadıklarını ancak üçüncü bölgeye oyunlarını taşımayadıklarını ifade eden Ahmet İlhan, "Yaşadığımız sıkıntıların başında bu geliyor. Yeni gelen takım arkadaşlarımızla beraber bu sorunları çözeceğiz. Biz iyi bir takımız. ve çok çalışıyoruz. Bunun yakın zamanda meyvelerini alacağız. Gençlerbirliği maçını kazanıp ardından Denizlispor müsabakasını da kazanarak bir çıkış başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
Önceki Haber
Bergama Belediyesi 19 tarlayı satışa çıkardı
Sonraki Haber
Yılanların uyku düzeni bozuldu!
Karşıyaka'da yeniler suskun
Karşıyaka'da yeniler suskun
0
Altay derbiyle hayata döndü
Altay derbiyle hayata döndü
0
İzmir derbisinin kazananı Altay oldu
İzmir derbisinin kazananı Altay oldu
0
Göztepe'nin yenileri turp gibi
Göztepe'nin yenileri turp gibi
0
Karşıyaka'da 3 isim ceza sınırında
Karşıyaka'da 3 isim ceza sınırında
0
Altay'da görevden alınan İbrahim Akın tepkili
Altay'da görevden alınan İbrahim Akın tepkili
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.