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Altınordu'da Ali Dere döndü

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sakatlığı nedeniyle deplasmanda oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında forma giyemeyen sol bek Ali Dere'nin iyileşerek takıma döndüğü bildirildi

Altınordu'da Ali Dere döndü
29 Mart 2022 Salı 12:18

Önceki hafta iç sahada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanarak 36'ncı dakikada oyundan alınan Ali'nin belindeki ağrılardan kurtulduğu ifade edildi.

Yoğun tedavi sonrası antrenmanlara başlayan tecrübeli savunmacının pazar günü İzmir'de oynanacak Adanaspor müsabakasında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yusuf Can ve Ali Dere arasında tercih yapacak. Forvet Hüsamettin'in cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli'nin forma giymesinin zor olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #spor
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