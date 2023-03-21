Altınordu'da Ali Özgün formaya göz kırptı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu'da son 3 maçta yedek kalan santrfor Ali Özgün, Tuzla filelerine bıraktığı golle ilk 11'e göz kırptı.

Altınordu'da Ali Özgün formaya göz kırptı
21 Mart 2023 Salı 11:56

İzmir ekibinin ara transfer döneminde Menemen FK'dan kadrosuna kattığı gurbetçi golcü, kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 6 karşılaşmada 3 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Altınordu'daki ilk maçında Gençlerbirliği önünde 1 gol, 1 asistle oynayan Ali, Sakaryaspor (D) ve Boluspor karşılaşmalarında suskun kaldıktan sonra Pendikspor (D) filelerini de sarstı. Göztepe, Keçiörengücü (D) ve Tuzlaspor randevularında kesik yiyen 33 yaşındaki forvet, 61'inci dakikada oyuna girdiği Tuzla maçında 83'üncü dakikada oyuna denge getirip teknik ekibe mesaj verdi.
 

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