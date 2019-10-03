Altınordu'da Atakan parlıyor

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da sağ kanat Hüseyin Atakan Üner, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

Altınordu'da Atakan parlıyor
03 Ekim 2019 Perşembe 11:41

İzmir ekibinin son olarak evinde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldığı Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistle oynayan genç futbolcu skora direkt katkı sağlayarak tribünlerden alkış topladı.Bu sezon şimdiye kadar oynanan 6 müsabakada da ilk 11'de görev alan Atakan, hırslı futboluyla beğeni toplarken gelecek haftalar için teknik heyete ümit verdi. 20 yaşındaki forvet 4-1 kazanılan Eskişehirspor maçında da Anıl'a 2 asist yapmıştı. Geçen sezon başında Denizlispor'dan transfer edilen Atakan, kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 3 kez rakip fileleri sarsmıştı.


 


 

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