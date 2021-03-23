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Altınordu'da ay-yıldız gururu

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen 6 futbolcunun Ümit Milli Takım çatısı altında bir araya gelmesiyle gururlandı

Altınordu'da ay-yıldız gururu
23 Mart 2021 Salı 14:45

Altınordu Futbol Akademisi'nden yetişen ve halen A takımda görev alan orta saha oyuncusu Burak İnce, sağ bek Rahmi Salih Kaya, sol bek Yusuf Can Esendemir ve forvet Enis Destan'ın yanı sıra Medipol Başakşehir’de görev alan stoper Ravil Tagir ile Belçika'da Westerlo’nun kalesini koruyan Berke Özer, milli takım kampında buluşarak İzmir ekibinin göğsünü kabarttı. Altınordu'nun Türk futboluna armağan ettiği isimlerden Leicester Cityli stoper Çağlar Söyüncü, A Milli Takım forması giyiyor. İngiltere Premier Lig'de Altınordu'da altyapıda birlikte yetiştiği Çağlar'la aynı kulüpte oynayan Cengiz Ünder ise sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı kafilede yer almıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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