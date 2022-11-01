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Altınordu'da Bertuğ fırsat tepti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet Bertuğ Bayar, bu sezon ikinci kez formayı kapma şansını kaçırdı

Altınordu'da Bertuğ fırsat tepti
01 Kasım 2022 Salı 11:31

Ahmet Dereli'nin sakatlığında Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de görev alan 26 yaşındaki futbolcu, kırmızı-lacivertli takım 2-0 geriye düşünce 69'uncu dakikada oyundan alındı. Teknik direktör Ufuk Kahraman, gol umudu olarak Bertuğ'un yerine öz kaynaktan yetişen 21 yaşındaki Gökberk'i sahaya sürerken, İzmir temsilcisi rakibine 3-0 yenilmekten kurtulamadı.

Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen golcü Bertuğ, bu sezon ilk kez 7'nci haftadaki Keçiörengücü maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Teknik patron Kahraman, 4-1 kaybettikleri o maçta takımının soyunma odasına 3-0 geride girmesinin ardından Bertuğ'u oyundan alıp Ahmet Dereli'yi sahaya sürmüştü. Oynadığı 8 maçta 2 kez ilk 11'de yer alıp toplam 221 dakika süre bulan Bertuğ Bayar, kırmızı-lacivertli formayla henüz skora katkı sağlayamadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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