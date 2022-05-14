Altınordu'da büyük sevinç!

Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu evinde haftalar önce küme düşen son sıradaki Balıkesirspor'u ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala kümede kalışını ilan etti

Konuk ekip 9'uncu dakikada Muhammed Ali'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 53'üncü dakikada Hüsamettin'le skora denge getiren Altınordu, 67'nci dakikada Ahmet Dereli'nin golüyle sahadan galip ayrıldı: 2-1. Bu sonuçla 45 puana ulaşan Altınordu, ligde kalmayı garantilerken, Balıkesirspor'un ardından lige veda eden takımlar Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor oldu.

9'uncu dakikada Balıkesirspor öne geçti. Oğuz Han'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Muhammed Ali uzak köşeye sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

16'ncı dakikada sol çaprazdan ev sahibi ekibin kazandığı frikikte Şeref düzgün vurdu, kaleci Yiğithan köşeye giden topu son anda çıkardı.

19'uncu dakikada Balıkesirspor ceza sahası karıştı. Altı pasta Recep'in vuruşunu Alperen çizgiden çıkardı.

32'nci dakikada Altınordu penaltı kaçırdı. Ceza sahasında Güney topu elle kesince hakem Yusuf Ziya Gündüz penaltı kararı verdi. Takımına penaltı kazandırıp topun başına geçen kaptan Ahmet İlhan, kaleci Yiğithan'ı nişanlayınca Altınordu beraberlik fırsatını kullanamadı.

İlk yarı Balıkesirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada ev sahibi ekip skora denge getirdi. Sağdan Furkan'ın ortasında arka direkte Ahmet Dereli kafayı vurdu, kaleci Yiğithan'ın çıkardığı topu kale önünde Hüsamettin filelere yolladı: 1-1.

62'nci dakikada çalımlarla soldan ceza sahasına giren Şeref'in dar açıdan vuruşunda kaleci Yiğithan topu ayağıyla kornere çeldi.

67'nci dakikada Altınordu 2'nci golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ahmet İlhan'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli rakibinden sıyrılıp yerden vurdu, top köşeden ağlara gitti: 2-1.

90+4'üncü dakikada Altınordu'nun kazandığı 2'nci penaltı vuruşunda kaleci Yiğithan bu kez Hüsamettin'e gol izni vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altınordu sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.



STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Anıl Usta (xx), Mert Bulut (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Rıdvan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Volkan (xx), Yusuf Arslan (xx), Ali Dere (xx), Kubilay (xx), Kürşad (xx) (Dk. 74 Sami xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 82 Muzaffer xx), Recep (x) (Dk. 46 Ahmet Dereli xxx) (Dk. 89 F.Emircan), Şeref (xxx), Hüsamettin (xxx)

BALIKESİRSPOR: Yiğithan (xxx) - Ayberk (xx), Alperen (xx) (Dk. 46 Batuhan x), Enes (xx), Güney Çelik (xx), Berk (x) (Dk. 46 Halil x), Muhammed Ali (xx), Hüseyin (x) (Dk. 86 Berkay), Hasan Can (x) (Dk. 41 Erdem x), Oğuz Han (x) (Dk. 55 Doğa x), Bedirhan (x)

GOLLER: Dk. 53 Hüsamettin, Dk. 67 Ahmet Dereli (Altınordu) - Dk.9 Muhammed Ali (Balıkesirspor),

SARI KARTLAR: Sami (Altınordu) - Alperen, Ayberk, Enes (Balıkesirspor)