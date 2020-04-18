Altınordu'da Erhan eldivenleri vermedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ikinci sezonunu geçiren kaleci Erhan Erentürk, oynanan 28 maçta da 90'ar dakika görev alarak kırmızı-lacivertli takımın en istikrarlı oyuncusu olmayı başardı.

Altınordu'da Erhan eldivenleri vermedi
18 Nisan 2020 Cumartesi 14:13

Geçen sezon Karşıyaka'dan transfer edilen Erhan, ilk yılında kaleyi Erce'nin koruması nedeniyle sadece 1 kupa maçında şans bulmuştu. Erce'nin sezon başında Trabzonspor'a transfer olmasıyla birlikte yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren 24 yaşındaki file bekçisi bu yıl eldivenlerin tek sahibi oldu. Oynanan 28 maçın 8’inde kalesini gole kapatıp 2 penaltı kurtaran Erhan, toplam 39 gole engel olamadı. Erhan, ilk yarıdaki Ümraniyespor (D) ve ikinci yarıdaki Adana Demirspor (D) maçlarında kalesinde 4'er gol gördü.


 

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