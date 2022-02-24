ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
0
MUHABİRİN ZOR ANLARI
MUHABİRİN ZOR ANLARI
0
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0

Altınordu'da Eroğlu ilk kez kabus görüyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da aralıksız 10'uncu sezonunu geçirerek rekor kıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk kez küme düşme korkusuyla karşı karşıya kaldı

Altınordu'da Eroğlu ilk kez kabus görüyor
24 Şubat 2022 Perşembe 13:21

İzmir temsilcisinde göreve başladığı 2012-2013 sezonunda takımı 3'üncü Lig'de şampiyon yapan, bir sonraki sezon 2013-2014'te 2'nci Lig'de yine zirvede yer alarak art arda 2 kupa kaldıran 49 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 8'inci sezonunu geçirdiği 1'inci Lig'de bu sezon takımını kabustan çıkaramadı.

1'inci Lig'de 4 kez Play-Off'u kıl payı kaçırdıktan sonra henüz geçen sezon Altay'la oynadığı Play-Off finalini 90'ıncı dakikadaki tek golle kaybederek kıl payı Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı-lacivertliler, bu sezon düşme hattına demir attı. İkinci yarıda çıktığı son 7 maçını kaybeden 22 puanlı Altınordu, kümede kalma barajının 6 puan gerisinde 18'inci sırada yer alıyor. Pazartesi günü İzmir derbisinde Menemenspor'a konuk olacak Altınordu seri galibiyetler alarak lige tutunmayı hedefliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #hüseyin eroğlu
Önceki Haber
Göztepe tribünleri fark yarattı
Sonraki Haber
Diyarbakır'da arazi kavgası: 2 ölü, 8 ağır yaralı!
Göztepe tribünleri fark yarattı
Göztepe tribünleri fark yarattı
0
Bucaspor 1928 - Eskişehirspor: 3-1
Bucaspor 1928 - Eskişehirspor: 3-1
0
Olaylı maç sonrası Göztepe'ye PFDK şoku!
Olaylı maç sonrası Göztepe'ye PFDK şoku!
0
Altay'da Başkan Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor
Altay'da Başkan Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor
0
İzmir'de Göztepe-Galatasaray maçı olaylı bitti!
İzmir'de Göztepe-Galatasaray maçı olaylı bitti!
0
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
İzmir'in ilk duatlonu nefes kesti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.