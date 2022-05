Altınordu'da Eroğlu veda etti!

Altınordu’da Türk futbolunda eşine rastlanmaz şekilde kesintisiz 10 yıl süren teknik direktörlük dönemi dün sona eren Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli kulüpte geçirdiği zamana yakışan bir ayrılıkla yuvasına veda etti

Altınordu’da Türk futbolunda eşine rastlanmaz şekilde kesintisiz 10 yıl süren teknik direktörlük dönemi dün sona eren Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli kulüpte geçirdiği zamana yakışan bir ayrılıkla yuvasına veda etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan'la birlikte Bucaspor'da 5, Altınordu'da 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldır omuz omuza çalışan Hüseyin Eroğlu, görevinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Veda konuşmasında sesi titreyen 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Mehmet Bey'le beraber başladığımız bu zorlu yolda birbirimize kenetlendik. Kendisinin hayatımda çok önemli bir yeri vardır, bugüne gelmemin en büyük etkenlerinden biri Mehmet Bey'dir" dedi.



"Hayalimde hep böyle bir ayrılık vardı" diyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Ayrılırken helalleşmek, birbirine sonuna kadar destek olmak çok değerli. Buradaki misyonumuzu tamamladık. Bundan sonra Süper Lig, belki Avrupa ve Milli Takım hepsi olacak. Bizden sonra gelecek arkadaşların önünü açmak da gerekiyor. Ufuk hocam can dostum bu bayrağı alacak. Altınordu bizim çocuğumuz gibi. Mehmet Bey benim için bir baba, bir ağabey, bir başkan, saygı duyduğum değerli bir isimdir. Bundan sonra da görüşüp birbirimize destek olacağız. Kalbim gönlüm burada olacak. Burası benim için çok değerli" diye konuştu. Eroğlu, 10 yılda Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu'dan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi birçok yıldız çıkarmıştı.



ÖZKAN: BURASI SENİN YUVAN



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'de bir takımın başında aralıksız en uzun süre görev yapan Hüseyin Eroğlu'na, "Burası senin yuvan. İstediğinde 7-24 her zaman gelebilirsin. Kapımız sana sonuna kadar açık" mesajı verdi. Tecrübeli teknik adamın 4 büyükler hariç Süper Lig'de tüm takımları rahatlıkla çalıştırabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Başkan Özkan, "Bir yenilenme gerekiyordu. Kariyer planımızda vardı. Beraber oturup karar verdik. Hem fiziksel, hem mental açıdan hazır bir teknik adam. İleride inşallah A Milli Takım'a kadar yükselecektir. Daha 49 yaşında, önünde zaman var. Başarılar diliyorum. Biz her zaman beraberiz. Her zaman onun yanında olacağım. El sıkışarak ayrılıyorsak, pazara kadar değil mezara kadar olur. Tam zamanı geldi, olgunluğunun en iyi döneminde" şeklinde konuştu.



UFUK KAHRAMAN DÜMENDE



Altınordu'da Hüseyin Eroğlu'nun görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Ufuk Kahraman getirildi. Hüseyin Eroğlu'nun yılladır yardımcılığını yapan eski futbolcu Kahraman, 2009’dan beri Seyit Mehmet Özkan ile çalışıyor. Ligde cuma günü Beypiliç Boluspor deplasmanında teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkacak Ufuk Kahraman, yeni sezonda da Altınordu'nun başında olacak.



BİR DÖNEM BİTTİ



Altınordu'da 10 yıllık görev sürecinde takımı 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de çalıştırıp kulüpte 369 maça çıkan Hüseyin Eroğlu, geçen sezon kırmızı-lacivertlilere Play-Off finali oynatıp Süper Lig'in kapısından döndürdü. Eroğlu, bu sezon aylarca düşme hattında kalan İzmir temsilcisini kümede tutmayı başardı. Hüseyin Eroğlu'nun vedası, kulüpte şirketleşen futbolun başına 2012'de Eroğlu'yla birlikte gelen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın dün A takıma veda sinyali vermesiyle spor camiasında, "Bir dönem bitiyor" yorumları yapıldı.