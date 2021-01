Altınordu'da hedef gençleri oynatmak

TFF 1'inci Lig'de ilk yarıyı 28 puanla 8'inci sırada tamamlayan Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın belirlediği yüzde 34 genç futbolda oynatma hedefine ulaşıldı.

CEO Barış Orhunbilge, "Her maç ilk 11'de en az 4 öz kaynak oyuncumuzun görev alması ve her maç gençlerimizin oynama süresinin yüzde 34 olması yönünde iki hedefe odaklanmıştık. Yeni sistem sayesinde bir yandan yarışmacı kimliğimizi korurken, diğer yandan yetiştiricilik anlamında önemli bir devrim yaptık. Bu rakamı geliştirerek ilerleyen sezonlarda yüzde 64'e ulaşacağız. Böylelikle Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) gibi değerli bir kurumda çok iyi eğitim alan gençlerimizin oynama süresi her maç 3'te 2'ler seviyesine yükselecek" dedi.

Ligin ilk yarısında A takım kadrosunda öz kaynak düzeninden gelen 9 oyuncunun yer aldığını, buna ek olarak ALFA patentli 6 gencin de farkı maçlarda A takım formasıyla sahaya çıktığını ifade eden Orhunbilge, "ALFA'dan gelen gençlerimiz aldıkları eğitim hakkını vererek A takım formamızı gururla giydiler. Eğitimlerine katkıda bulunan ALFA teknik ekip kadrosuna ve A takım teknik ekibimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. "Artık ülke olarak gençlerin önündeki yolu açmalıyız" diyen Orhunbilge, "Tüm Avrupa ligleri arasında en yaşlı futbolcu transfer eden ilk 15 kulübün 8'i Türk. En genç oyuncu transfer sıralamasının 30'unda yokuz. Ülkemizde birçok genç futbolcu, sadece transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle forma yüzü görebiliyor" yorumunu yaptı.

Almanya ve Bilbao örneği ortada

Yaklaşık 2.5 milyon gurbetçi Türk nüfusun yaşadığı Almanya'nın Mesut Özil, Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin ve Emre Can gibi dünya çapında Türk yıldızlar çıkardığına işaret eden Barış Orhunbilge, "Türkiye'de 15-24 yaş aralığında 15 milyona yakın genç bulunuyor. Neredeyse Almanya'daki toplam gurbetçi sayısının 6 katı ve biz bu nüfustan bir dünya yıldızı çıkaramıyoruz. Athletic Bilbao, 2.2 milyon BASK nüfusundan yetiştirdiği yıldızlar ile yıllardır La Liga'da ve Avrupa'da yer alıyor. Artık harekete geçmeliyiz" dedi.

28 puan ve 15 genç hedefi

Altınordu A Takımı'nın ilk yarıdaki performansını da değerlendiren CEO Barış Orhunbilge, "Bu sezon takımların başarı kriterinde Covid-19 çok etkili olacak. Oyuncuların geri dönüş süreçlerini hızlandırabilen ve geniş kadroya sahip kulüpler zaten büyük avantaj sağlamış durumda. Devreyi, TFF 1'inci Lig geçmişimizdeki en iyi performans olan 28 puan ve 15'e yakın gencimize forma vererek tamamladık. İkinci yarıda her iki konuda kendimizi geliştirip yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.