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Altınordu'da hedef Metehan

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde rotayı yine eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'na çevirdi

Altınordu'da hedef Metehan
26 Mayıs 2022 Perşembe 12:07

Geçen sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan Metehan'ı devre arasında yuvaya döndürme girişimi sonuçsuz kalan İzmir temsilcisi, eski oyuncusunun peşini bırakmıyor. Kırmızı-lacivertlilerin, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol kanatla temasları sürdürdüğü, Metehan'ın da Altınordu'ya dönmek istediği belirtildi.

Altınordu'nun Play-Off finali oynadığı 2020-2021 sezonunda 32 maçta 7 gol 7 asistle kırmızı-lacivertli ekibi önemli katkı sağlayan Metehan, geçen sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 9 karşılaşmada 210 dakika şans buldu. Adana ekibinde ligin ikinci yarısında sadece 8 dakika görev yapan tecrübeli futbolcu daha sonra kadro dışı bırakılmıştı. Metehan, kulübüyle sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Adana Demirspor, 350 bin Euro'ya aldığı Metehan için 500 bin Euro talep ediyordu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #izmir
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