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Altınordu'da hedef seri galibiyetler

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek 4 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Altınordu, puan tablosunda altında yer alan takımlarla üst üste oynayacağı 3 maçtan 9 puan çıkararak Play-Off iddiasını ortaya koymak istiyor

Altınordu'da hedef seri galibiyetler
03 Şubat 2021 Çarşamba 14:26

Ligde ilk 6'nın 1 puan gerisinde 31 puanla 8'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, sırasıyla 19 puanlı Beypiliç Boluspor, 13 puanlı Ankaraspor (D) ve 24 puanlı Adanaspor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı planlıyor.

Kırmızı-lacivertliler, ilk yarıda Boluspor'u deplasmanda 2-1, Ankaraspor'u evinde 2-0 yenmiş, Adanaspor'a ise (D) 5-2 kaybetmişti. İzmir ekibinde stoper Yusuf Yalçın'ın cezası sona ererken, sakatlığı bulunan Ahmet İlhan'ın durumu belirsizliğini koruyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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