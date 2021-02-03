Altınordu'da hedef seri galibiyetler

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Bursaspor'u 2-1 yenerek 4 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Altınordu, puan tablosunda altında yer alan takımlarla üst üste oynayacağı 3 maçtan 9 puan çıkararak Play-Off iddiasını ortaya koymak istiyor
Ligde ilk 6'nın 1 puan gerisinde 31 puanla 8'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, sırasıyla 19 puanlı Beypiliç Boluspor, 13 puanlı Ankaraspor (D) ve 24 puanlı Adanaspor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakalamayı planlıyor.
Kırmızı-lacivertliler, ilk yarıda Boluspor'u deplasmanda 2-1, Ankaraspor'u evinde 2-0 yenmiş, Adanaspor'a ise (D) 5-2 kaybetmişti. İzmir ekibinde stoper Yusuf Yalçın'ın cezası sona ererken, sakatlığı bulunan Ahmet İlhan'ın durumu belirsizliğini koruyor.