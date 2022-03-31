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Altınordu'da Hüsamettin dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Adanaspor'u yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefleyen Altınordu'da sarı kart cezası sona eren forvet Hüsamettin Yener'in yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor

Altınordu'da Hüsamettin dönüyor
31 Mart 2022 Perşembe 13:44

İzmir temsilcisinde tedavisi süren santrfor Ahmet Dereli'nin bu hafta da riske edilmeyeceği bildirilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ileri uçta Anıl'ın yerine Hüsamettin'i sahaya süreceği kaydedildi.

Cezası nedeniyle Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanında görev alamayan Hüsamettin kırmızı-lacivertli ekibin gol umudu olacak. Bu sezon ligde 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan 27 yaşındaki futbolcu ligin ilk haftasında Ankara Keçiörengücü (D), 4'üncü haftada ise Bursaspor (D) filelerini sarsmıştı. Son golünü 12 Eylül 2021'de kaydeden Hüsamettin, Adanaspor'a gol atması halinde 203 gün sonra gol sevinci yaşayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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