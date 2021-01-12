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Altınordu'da iki ayrılık daha

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da ön libero Birhan Vatansever ve orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'la yollar ayrıldı

Altınordu'da iki ayrılık daha
12 Ocak 2021 Salı 12:24

İki futbolcunun sezonun ikinci yarısında kırmızı-lacivertlilerin Misli.Com 2'nci Lig'de yer alan hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'da görev alacağı öğrenildi. Birhan ve Hüseyin Altuğ, kümede kalma mücadelesi veren Niğde'nin başarısı için ter dökecek.

İlk yarıda kiralandığı Niğde ekibinde 1 maça çıktıktan sonra Altınordu'ya dönen Birhan, İzmir temsilcisinde ligde 3, kupada 2 karşılaşmada görev aldı. Sezon başında Niğde'den transfer edilen Hüseyin Altuğ ise Altınordu formasıyla 4 lig, 3 kupa mücadelesine çıktı. Altınordu böylece Oğuzhan, Alper, Muhammed ve Ertuğrul'dan sonra 6 oyuncuyla yollarını ayırmış oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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