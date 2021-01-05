Altınordu'da iki futbolcuyla yollar ayrılıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da artık kadroda düşünülmeyen Alper Tursun ve Oğuzhan Akgün'le yolların ayrılması planlanıyor, bu oyunculardan kendilerine kulüp bbulmaları istendi.

Altınordu'da iki futbolcuyla yollar ayrılıyor
05 Ocak 2021 Salı 12:23

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan önce Misli.com 2'nci Lig'deki hazırlayıcı kulüp Niğde Anadolu FK'ya transfer edilen, daha sonra ise Niğde'de 1 maça çıkıp Altınordu'ya geçiş yapan 27 yaşındaki gurbetçi sağ bek Alper, İzmir ekibinde ligde 9, kupada 2 müsabakada görev aldı. 

Beşiktaş'tan 2 yıllığına kiralanan 19 yaşındaki sol kanat Oğuzhan ise ligde 9, kupada 1 maçta oynarken, 1 kez rakip fileleri sarstı. Kırmızı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosunu 2 kanat, 1 de orta saha oyuncusuyla takviye etmeyi planladığı öğrenildi. Altınordu sezonun ikinci yarısı öncesi cuma günü kendi tesislerinde hazırlıklarına yeniden başlayacak.


 

Etiketler; #altınordu #futbol #TFF 1.Lig
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