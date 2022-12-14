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Altınordu'da iki isimle yollar ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 7 mağlubiyet alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman ve Antrenör Cüneyt Yis'le yollar ayrıldı

Altınordu'da iki isimle yollar ayrıldı
14 Aralık 2022 Çarşamba 13:16

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Her iki isme de kulübümüze bugüne kadar vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2012 yılından geçen sezonun son haftasına kadar teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Kahraman, Eroğlu'nun ayrılışı ile birlikte teknik direktörlük görevine getirilmişti. Altınordu bu sezon teknik patron Ufuk Kahraman önderliğinde çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi alarak 12 puan topladı.

Kulübün resmi sitesine açıklamada bulunan Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Ufuk hoca, eski teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun ekibinde çok başarılı işler yaptı ve takımımızın kazanmış olduğu bir çok başarıda onun da payı vardı. Geçmişte birçok başarılı işlere imza attı. Ligde son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından bir kan değişimine ihtiyaç oldu. Şu anda böylesi bir ayrılık gerçekleşti. Cüneyt Yis hocamız ile de yollarımızı ayırıyoruz. Bu ayrılık bir dönemsel ayrılıktır. İlerleyen periyotlarda hem Ufuk hoca hem de Cüneyt Yis hocalarımız ile farklı birliktelikler olacaktır" dedi.

KAHRAMAN: ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Başkan Seyit Mehmet Özkan'la Bucaspor ve Altınordu'da olmak üzere toplam 14 yıl beraber çalıştıklarını ifade ederek, "Ondan çok şey öğrendim. Onun yanındayken evlendim. Yollarımız ilerleyen süreçte mutlaka kesişecektir. Sezon başında kurmuş olduğumuz takımın başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #spor
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