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Altınordu'da Metehan rüzgarı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 haftaya girerken Süper Lig yarışının iddialı ekibi olan Altınordu'da sol kanat Metehan Mimaroğlu, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da takımın en önemli gol silahlarından biri olduğunu gösterdi

Altınordu'da Metehan rüzgarı
26 Mart 2021 Cuma 15:42

Geçen sezon devre arasında Misli.com 3’üncü Lig ekibi Osmaniyespor’dan transfer edilip, yarım sezonda 4 gol kaydeden Metehan, bu sezon şimdiden 6 gole ulaştı.

Kırmızı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcunun gol attığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan topladı. İzmir ekibi bu periyotta Menemenspor (D), Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-0, Altay’ı (D) 3-1, İstanbulspor’u (D) 2-1 mağlup ederken, Adana Demirspor’la (D) 1-1 berabere kaldı. Takımda 9 golü bulunan Enis’ten sonra 6’şar golle Ahmet İlhan’la birlikte en skorer iki isimden biri olan Metehan, 2 de asist yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #metehan mimaroğlu #altınordu
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