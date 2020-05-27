Altınordu'da Muhammed'e Samsun kancası

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Muhammed Mert'e 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adayı Yılport Samsunspor'un talip olduğu iddia edildi.

Altınordu'da Muhammed'e Samsun kancası
27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:40

2'nci Lig'de bitime 6 hafta kala en yakın rakibinin 10 puan önünde zirvede yer alan Samsunspor'un gurbetçi orta saha oyuncusunun peşinde olduğu belirtildi. Samsun ekibini çalıştıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın Muhammed'i bir süredir takip ettiği ve yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ileri sürüldü. Altınordu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Muhammed'in ciddi bir teklif gelmesi halinde yüksek bir bonservis ücretiyle satılmasına sıcak bakıyor. Kırmızı-lacivertli takımda ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 1'inci Lig'de 33 maçta 4 gol, 3 asistle oynarken, bu sezon 24 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Belçika ekibi Genk'in altyapısından yetişen ve 10 numara pozisyonunda görev alan Muhammed, Hollanda'nın Den Bosch takımından transfer edilmişti.

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