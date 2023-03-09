Altınordu'da Recep üzüntüsü

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evindeki derbide Göztepe'ye tek golle teslim olarak genel averaj ve maç eksiğiyle tekrar düşme hattına gerileyen Altınordu'da yeni transfer Recep Aydın'dan kötü haber geldi.

Kırmızı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Bodrumspor'dan yuvaya dördürdüğü tecrübeli orta sahanın sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildi. Göztepe maçında kadroda yer almayan Recep'in en az 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu haftaki Ankara Keçiörengücü deplasmanında ve gelecek hafta iç sahada oynanacak Tuzlaspor müsabakasında forma giyemeyecek 33 yaşındaki futbolcunun 24 Mart'taki Samsunspor deplasmanına yetiştirilmesi planlanıyor.