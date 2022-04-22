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Altınordu'da Şeref rüzgarı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlikle 19 puan çıkarıp düşme hattından sıyrılan Altınordu'da sol kanat Şeref Özcan, son 2 karşılaşmanın kahramanı oldu

Altınordu'da Şeref rüzgarı
22 Nisan 2022 Cuma 13:42

Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle 32 maçın 16'sında görev alabilen gurbetçi futbolu son dönemdeki performansını golleriyle süslemeye başladı. Altınordu'nun çıkışa geçtiği son 7 maçta ilk 11'de şans bulan Şeref, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü bir önceki hafta 1-0 kazandıkları Manisa FK karşılaşmasında atmıştı.

Manisa filelerine 5'inci dakikada bıraktığı golün kopyasını son olarak Ankaragücü deplasmanında 9'uncu dakikada kaydederek takımını öne geçiren Şeref, 58'inci dakikada skoru 3-1'e getirerek takımını rahatlattı. Başkent'ten 3-2'lik zaferle dönen Altınordu'da gol sayısını 3'e çıkaran 25 yaşındaki futbolcu son 2 maçta toplanan 6 puana direkt katkı sağladı. Şeref, ayrıca deplasmanda 1-0 kazandıkları Ümraniyespor müsabakasında kullandığı kornerle Volkan'a asist yapmıştı.


İKİ CEZALI VAR

Altınordu pazartesi günü deplasmanda oynanacak Yılport Samsunspor maçına moralli hazırlanırken, zorlu 90 dakika öncesi 2 futbolcu cezalı duruma düştü. Ankaragücü karşısında kırmızı kart gören ön libero Kubilay'ın yanı sıra sarı kart cezalısı durumuna düşen kaptan Ahmet İlhan Özek, Samsunspor randevusunda forma giyemeyecek. Tedavisi süren kaleci Ali Emre'nin yerine yine genç file bekçisi Serhat'ın görev alması bekleniyor. Kiralık geldiği Ankaragücü'ne karşı anlaşma gereği forma giyemeyen stoper Erdi, bu kez görev yapabilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #spor #maç
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