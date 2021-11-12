MİNE KIRIKKANAT'A SALDIRI!
MİNE KIRIKKANAT'A SALDIRI!
0
KANSER VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
KANSER VAKALARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
0
ÜNLÜ OYUNCU KALBİNE YENİLDİ
ÜNLÜ OYUNCU KALBİNE YENİLDİ
0
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
0

Altınordu'da sırada Enis Destan var

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Almanya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce'den sonra santrfor Enis Destan'ı da Avrupa'ya yollamaya hazırlanıyor

Altınordu'da sırada Enis Destan var
12 Kasım 2021 Cuma 12:13

Sezon başında Avusturya'ya gidip Adrima Wacker ile anlaşma noktasına gelen ancak son dakika yaşanan pürüz nedeniyle yuvadan kalan Enis'in devre arasında kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ümit Milli Takım'da görev alan 19 yaşındaki futbolcuya İtalya, Almanya ve İngiltere'den taliplerin olduğu öğrenildi.

Burak İnce'yi kadrosuna katan Arminia Bielefeld'in de Enis Destan'ı isteyen kulüplerden biri olduğu belirtildi. Süper Lig kulüplerinden özellikle Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Enis Destan'la Avusturya'dan Red Bull Salzburg da ciddi şekilde ilgilenmişti. İzmir temsilcisinin Enis'in satışından yine en az 1 milyon Euro bonservis geliri elde etmesi bekleniyor. Geçen sezon 1'inci Lig'de 13 kez rakip fileleri sarsıp, 3 asist yapan Enis Destan, bu sezon 9 karşılaşmada 5 kez ilk 11'de şans bulup, 1 gol kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #spor #altınordu #enis destan
Önceki Haber
İZDEDA Başkanı'ndan emsal karar tepkisi: Evi az hasarlı olana ne diyeceğiz?
Sonraki Haber
Malatya'da deprem oldu
Göztepe'de İrfan Can toparlandı
Göztepe'de İrfan Can toparlandı
0
Altınordu fabrikası durmuyor
Altınordu fabrikası durmuyor
0
Göztepe'de Maestro da çözüm olmadı
Göztepe'de Maestro da çözüm olmadı
0
Altay'da Naderi'nin yeri dolmadı
Altay'da Naderi'nin yeri dolmadı
0
Göztepe'de golcüler suskun
Göztepe'de golcüler suskun
0
Bucaspor 1928'de ilginç olay!
Bucaspor 1928'de ilginç olay!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.