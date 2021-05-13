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Altınordu'da tam kadro sevinci

TFF 1'inci Lig'de salı günü evinde Yılport Samsunspor'la oynayacağı Play-Off yarı final ilk maçına odaklanan Altınordu'da sağ kanat Şeref'ten sonra forvet Ahmet Dereli'nin de iyileşmesi yüzleri güldürdü

Altınordu'da tam kadro sevinci
13 Mayıs 2021 Perşembe 11:58

İzmir temsilicisi iki hücum oyuncusunun takıma dönmesiyle hazırlıklarını tam kadro sürdürmeye başladı. Ligde 9 Nisan'da deplasmanda oynanan Ankara Keçiörengücü maçında ayağının burkulması nedeniyle sol ayak bilek bağında yırtık tespit edilen ve büyük ihtimalle sezonu kapattığı açıklanan Ahmet Dereli, beklenenden hızlı bir şekilde iyileşerek takımla antrenmanlara başladı. 

Sakatlığı nedeniyle normal sezonun son 5 maçını kaçıran gurbetçi santrforun Play-Off müsabakalarında kadroda yer alabileceği belirtildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Play-Off karşılaşmalarında gerek duyması halinde tecrübeli forveti sahaya sürebileceği ifade edildi. Ahmet Dereli, kırmızı-lacivertli formayla 9 gol kaydetti. İzmir ekibinde 12 gol atan genç santrfor Enis Destan ve 10 golü bulunan Ahmet İlhan'dan sonra takımın en skorer ismi olan Ahmet Dereli kendisini iyi hissettiğini, şans verilmesi halinde Süper Lig yarışında takımına katkı sağlamak istediğini söyledi.
 

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