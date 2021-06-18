SERDAR ORTAÇ'A HACİZ!
SERDAR ORTAÇ'A HACİZ!
0
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
KURAKLIK ZEYTİNİ DE VURDU
0
FRANSA, TÜRKİYE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
FRANSA, TÜRKİYE KARARINI DEĞİŞTİRDİ
0
DOLU YAĞINCA...
DOLU YAĞINCA...
0

Altınordu'da yaprak dökümü

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da stoper Kahraman'ın dün Süper Lig ekibi Göztepe ile anlaşmasıyla birlikte takımdan ayrılan oyuncu sayısı 5'e yükseldi

Altınordu'da yaprak dökümü
18 Haziran 2021 Cuma 12:55

Altınordu'nun yeni sezon için teklif ettiği yıllık 750 bin TL garanti ücreti düşük bulan ve bonservisi elinde olan Kahraman, rotayı İzmir'in bir başka kulübü olan Göztepe'ye kırdı.

Altınordu'da serbest kalan ve yönetimden düşünmek için süre isteyen diğer stoper Sinan Osmanoğlu'nun da yuvadan uçması bekleniyor. Sinan'la Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyespor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerde sol bek Ufuk Budak, ön libero Furkan Çil, sağ kanat Emre Nefiz ve stoper Yiğithan Güveli de takımdan ayrılmıştı. Altınordu dış transferde şimdiye kadar sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ile anlaştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
Önceki Haber
Yine kadın cinayeti! Polis onu böyle yakaladı!
Sonraki Haber
Kazada ölen Duru'nun babasından şok açıklama
Karşıyaka'da şirketleşme için ilk imzalar atıldı
Karşıyaka'da şirketleşme için ilk imzalar atıldı
0
Altay'dan Ozan Sol atağı
Altay'dan Ozan Sol atağı
0
Göztepe Taşkın Çalış'ı bitirdi
Göztepe Taşkın Çalış'ı bitirdi
0
Göztepe yeni yaşını kutladı
Göztepe yeni yaşını kutladı
0
Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan alacak açıklaması
Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan alacak açıklaması
0
Altay adını oraya yazdırdı
Altay adını oraya yazdırdı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.