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Altınordu'dan Alsancak Stadı talebi

İzmir'de 2014'te çürük raporu almasının ardından 2015'te yıkılıp, aynı yerinde yeniden inşaa edilen ve kasım ayında kapılarını açması planlanan Alsancak Stadı'nda kullanım hakkı olduğunu savunan Altınordu Spor Kulübü Derneği, konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi

Altınordu'dan Alsancak Stadı talebi
20 Ekim 2021 Çarşamba 13:39

Dernek başkanı Sinan Bezircilioğlu, 1962 yılında o zamanki ismiyle Beden Terbiyesi İzmir Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları protokolün fotokopilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Yapılan protokole göre o dönem Altınordu'ya ait olan Halk Sahası'nın bulunduğu 15 bin 500 metrekarelik arazinin devlete tahsis edildiğini, bunun karşılığında kulübe aynı arazide 1500 metrekarelik bir alanda yeni bir bina inşaa edilerek ilk maddenin hayata geçirildiğini söyleyen Sinan Bezircilioğlu, Alsancak Stadı'nı içeren ikinci maddenin ise gerçekleşmediğini dile getirdi.

Protokole göre Alsancak Stadı'nın ön cephesinde yapılan binanın idareye ait kısmı hariç yarısının Altınordu'ya tahsis edilmesi gerektiğini, saha ve tesisin ise Altay ile ortaklaşa kullanılması gerektiğini ifade eden Sinan Bezircilioğlu, "Alsancak Stadı iki ayrı ayaktan oluşuyor. Bina ile ilgili devletimizle, sahada ise kardeş kulübümüz Altay ile kullanım ortaklığımız söz konusu. Devletin temsilcisinin imzası ve dönemin İzmir valisinin onayı olan bu protokolün gerekliliğini devlet büyüklerimizin yerine getirmesini arz ve talep ediyoruz" dedi.

Uzun süredir haberdar oldukları prokolün 2006 yılında kulüp binasında yapılan bir temizlik sırasında bulunduğunu kaydeden Bezircilioğlu, "Protokolün aslı devlet arşivinde duruyor. 15 yıldır gerekli girişimleri yaptık ancak devletimizle ters düşecek bir gelenekte olmadığımız için yasal yola başvurmadık" diye konuştu.

"60 YILLIK KAYBIMIZI İSTEMİYORUZ"

Kulübün 1962'de yapılan protokole göre 60 yıllık bir kira gelirinden olduğunu söyleyen Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu, "Yeni stat bitmek üzere. Sadece hakkımız var, onu istiyoruz. Hukuki bir adımımız olamaz. Burada 60 yıllık kaybımız da var, onunla ilgili talebimiz yok. Olan olmuş. Camia olarak takibinde olmadığımız da aşikar. Büyüklerimiz günü kurtarma telaşına düşmüş. Son 15 yılda da efendice haklarımızı aradık. Altınordu, cumhuriyetin bir değeri. Devletten ekstra bir şey istemiyoruz. Taahhüt ettiği ama yerine getiremediği haklarımızı istiyoruz" yorumu yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #altınordu #altınordu alsancak stadı
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