Altınordu'dan Benfica çıkarması

Avrupa’nın en ünlü yetiştirici kulüplerinden biri olan Portekiz temsilcisiyle karşılıklı iş birliklerini masaya yatıran Altınordu heyeti, öz kaynak sisteminin de sunumunu yaptı.

Altınordu öz kaynak sistemini tanıtmak ve karşılıklı iş birliği konularını masaya yatırmak üzere bugüne kadar Almanya’da Bayern Münih, Leverkesun ve Schalke 04, İspanya’da Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Villa Real, Fransa’da Olimpik Lyon, Montpellier ve Marsilya, İtalya’da ise Milan ve Atalanta ile bir araya gelen Altınordu, Portekiz’in dünyaca ünlü kulübü Benfica’yı da ziyaret etti.

İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Halit Eroğlu ve Dış Etkinlikler Yönetmeni Murat Korkmaz’dan oluşan heyet, Rui Costa, Bernardo Silva, Renato Sanchez ve Joao Felix gibi oyuncuları yetiştiren Benfica’nın üst düzey yetkililerine sunum yaptı. Altınordu heyetini, Benfica Akademisi Uluslararası Futbol Organizasyonları Direktörü Filipe Alves kabul etti.

Benfica’nın organizasyon yapısı, akademi işleyişi ve faaliyetler hakkında bilgiler alan heyet, tesisleri de inceleme fırsatı buldu. Direktör Alves, Benfica’nın her kulüple birebir temas kurmadığını ancak iki yıldır katıldıkları Uluslararası U12 İzmir Cup’taki başarılı organizasyon sayesinde Altınordu’yu tanıdıklarını belirterek, “Bu ziyaret, bizi son derece memnun etti. Altınordu sistemini daha yakından tanıdık ve bilgi alış verişinde bulunduk” dedi.

İki kulüp arasında Benfica ile yapılacak iş birliği konuları görüşülürken, genç takımlarının düzenli olarak özel maç yapmaları konusunda kesin anlaşma sağlandı. Bu arada Direktör Alves, U12 İzmir Cup için Altınordu’yu tebrik ederek, “Yılda yaklaşık 400 turnuva daveti alıyor ve sadece 30-35 tanesine katılıyoruz. Avrupa’nın en önemli ve en büyük turnuvası konumuna yükselen U12 İzmir Cup, artık turnuva planı aramızda ilk sırayı alıyor” diye konuştu.

Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, ziyaretin sonunda Direktör Alves’e Benfica Başkanı Luis Felipe Vieira’nın adına hazırlanan Altınordu formasını hediye etti. Benfica yetkilileri de Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın isminin yazılı olduğu Benfica forması takdim etti. Ziyaretin sonunda Altınordu heyeti, dört yıl önce UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin de oynandığı Estadio da Luz’daki Benfica-Maritimo maçını izledi.