Altınordu'dan çifte atak

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, İstanbulspor'dan ayrılan sol kanat Ali Dere ve Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu'na kanca attı

İttifak Holding Konyaspor'da profesyonel olan 28 yaşındaki Ali Dere, geçen sezon Play-Off yarı final deneyimi yaşadığı İstanbulspor'la ligde 22, kupada 2 müsabakada görev alıp 1 asist yaptı. Son 4 sezonda İstanbul ekibinde top koşturan tecrübeli futbolcu 1'inci Lig'de 193 karşılaşmada 13 gol atarken, 21 maça çıktığ Süper Lig'de 2 kez rakip fileleri sarstı. Marmaris Gençlikspor'da futbola başlayan 21 yaşındaki Anıl Arıcıoğlu ise Ankaragücü altyapısından transfer olduğu Fethiyespor'da profesyonel oldu. Santrfor ve sağ kanatta da görev yapabilen Anıl, geçen sezon 8 gol kaydetti.