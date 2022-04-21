Altınordu'dan muhteşem seri

Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu fırtınası esiyor. Geçen yıl Play-Off oynayıp Süper Lig'in kapısından döndüğü ligde sezonun ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçı üst üste kaybedip düşme hattına çakılı kalan Altınordu, son 7 karşılaşmada ise muhteşem bir seri yakaladı. Son olarak lider Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen kırmızı-lacivertliler puanını 41'e yükseltip ateş hattından uzaklaştı. En son 21 Şubat'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 kaybeden Altınordu, daha onra rakiplerinin korkulu rüyası oldu

Bu süreçte Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yenen İzmir ekibi, Adanaspor'u 2-0, Ankaragücü'nü de 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sadece Eyüpspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Altınordu, 7 müsabakada 19 puan toplayarak müthiş bir çıkış yakaladı. Düşme korkusunu üzerinden atmaya başlayan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yine övgüleri topladı.

10 yıldır aralıksız dümeninde yer aldığı Altınordu ile geçen sezon Play-Off finali oynama başarısı gösteren Hüseyin Eroğlu, takımının kötü başladığı 2021-2022'de vites yükselterek futbolcularını ateşledi. Çok zorlu maçları kazandıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Lider ile seyircisi önünde oynamak kolay değildi. 2-0 öne geçince bir avantaj elde ettik. Fakat rakip oyunu bırakmadı ve içeriye 2-1 ile girdik. Bu sonuç birazcık moralimizi düşürse de ikinci yarıya yine iyi başladık. Rakibin ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemliydi" dedi.

"HENÜZ İŞİMİZ BİTMEDİ"

Matematiksel olarak ligde kalma puan barajının 43-44 olacağını dile getiren Eroğlu, "Şubat ayında kötü bir serimiz oldu. 7 maç üst üste kaybettik. O zaman 'Altınordu düştü' yorumları yapılmıştı. Ancak biz o zaman dahi iyi takım olduğumuz hep söylüyorduk. Altınordu sezon başında hep yeniden kurgulanıyor, takım ikinci yarıda anca oturuyor. Şu anda bir zoru başarıyoruz ve tüm Türkiye'nin dikkatini üzerimize topladık. Henüz hiçbir şey bitmedi daha lig yarışı sürüyor" diye konuştu.

GENÇ KALECİ SERHAT'A ALKIŞ

Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı kaleci Serhat Öztaşdelen, Ankaragücü maçına damga vuran isimlerin başında geldi. Geçen hafta Ali Emre Yanar’ın yokluğunda Manisa FK maçında kaleyi koruyan 17 yaşındaki Serhat Öztaşdelen, Ankaragücü maçında da kurtarışları ile dikkati çekti. Genç kaleci, 72'nci dakikada deneyimli golcü Eren Derdiyok’un kullandığı penaltı atışını çıkarmayı başardı ve galibiyette büyük rol oynadı.