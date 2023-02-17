Altınordu'dan Sefa atağı

Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde 5 takviye yapan Altınordu, son olarak eski oyuncusu Sefa Yılmaz'a kanca attı.

Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde 5 takviye yapan Altınordu, son olarak eski oyuncusu Sefa Yılmaz'a kanca attı. İzmir ekibinin, Çaykur Rizespor forması giyen gurbetçi sağ kanat oyuncusu ile bir süredir görüşme halinde olduğu öğrenildi. Karadeniz temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sefa'nın da kırmızı-lacivertli takıma dönmek istediği belirtildi. Altınordu'da 2018-2019 sezonunda ligde 29 maçta 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Çaykur Rizespor'da 18 lig maçında 1 kez rakip fileleri sarstı. Sefa, kupada ise 3 karşılaşmada 1 gol attı.