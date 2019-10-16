Altınordu derbide zafer istiyor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Altınordu, 3 puana odaklandı.

Altınordu derbide zafer istiyor
16 Ekim 2019 Çarşamba 11:41

Ligde 7 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan 15'inci sıradaki Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu çıkışa ihtiyaç duyduklarını dile getirerek, "Altay'ı sezon başında TSYD Ege Kupası'nda oynadığımız hazırlık maçında iyi futbolla mağlup etmiştik. Oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor ama aynı kadrolar karşılaşacak. Biz o maçı kazandıysak yine kazanabiliriz. Son yıllara baktığımızda derbilerdeki başarımız gerçekten iyi. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Derbiye farklı motivasyonla hazırlandıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Milli maç arasını iyi değerlendirmeye çalıştık. Derbi de sonuçta bir lig maçı. Oynadığımız futbolu artık sonuca yansıtmamız gerekiyor. İzmir'e yakışan bir maç olmasını diliyorum ama 3 puan alan taraf olmak istiyoruz. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ve ekibiyle aramızda tatlı bir rekabetin olması güzel. Onlar da kazanmak için çıkacak, biz de kazanmak için oynayacağız. Sadece futbolun güzelliklerinin konuşulacağı bir derbi olmasını istiyorum" diye konuştu. Altınordu'da forvet Kemal dışında eksik yok.


 


Kaynak: DHA
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