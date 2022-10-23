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Altınordu dolu dizgin

Spor Toto 1'inci Lig'de sonuncu Altaş Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup edip tırmanışını sürdüren Altınordu, 3'te 3 yaparak dikkatleri üzerine çekti

Altınordu dolu dizgin
23 Ekim 2022 Pazar 16:02

Ligin ilk 6 haftasında galibiyetle tanışamayıp düşme hattında yer alan kırmızı-lacivertliler ardından patlama yaptı. İlk 3 puanını deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenerek alan Altınordu, Yılport Samsunspor ve Denizlispor müsabakalarını 2-1 kazanarak iyi bir seri yakaladı. 

Teknik direktör Ufuk Kahraman, Denizlispor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını ve iyi mücadele sonucu galibiyeti elde ettiklerini söyledi. Genç teknik adam, "Rakibimizi çok iyi analiz ederek buraya geldik. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Düşündüğümüz şeyleri yapamadık ama iyi mücadele ettik. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık ve karşılaşmadan üç puanla ayrılmasını bildik" dedi.

AHMET İLHAN TAKIMI SIRTLADI

Altınordu’da kaptan Ahmet İlhan Özek de attığı gollerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sakatlığının ardından Tuzlaspor maçının ikinci yarısında formasına kavuşan tecrübeli oyuncu, Tuzlaspor maçında takımını galibiyeti getiren golü atan isim olmuştu. Samsunspor maçında da bir gol atan kaptan Ahmet İlhan Özek, Denizlispor maçında da iki gol birden atarak galibiyetin mimarı oldu. Tecrübeli oyuncu ligdeki gol sayısını da 7’ye çıkardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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