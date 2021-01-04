Altınordu efsanesini kaybetti

İzmir'in 1923'te kurulan Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu'nun efsane futbolcularından Matteo Vitali, 98 yaşında yaşlılık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Altınordu efsanesini kaybetti
04 Ocak 2021 Pazartesi 15:08

İtalyan bir ailenin çocuğu olan 19 Kasım 1922 İzmir doğumlu Vitali, 1942-58 yılları arasında 16 yıl Altınordu formasını terletti. Kırmızı-lacivertliler, Vitali'nin vefatıyla Sait Altınordu'nun takım arkadaşı da olan en yaşlı Altınordulu futbolcusunu kaybetmiş oldu. Attığı goller nedeniyle, "Endaksi (Tamam) Vitali" lakabıyla anılan Matteo Vitali'nin cenazesi cuma günü saat 11.00'de Karşıyaka Soğukkuyu Hristiyan Mezarlığı'nda yapılacak törenle toprağa verilecek.

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