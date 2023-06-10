Altınordu kalesine talip var

SPOR Toto 1'inci Lig'e veda edip 9 yıl sonra TFF 2'nci Lig'e dönen Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar'a talipler çıktı

Kırmızı-lacivertlilerle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki eldiveni Süper Lig'den İstanbulspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor gibi takımların istediği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısında yetişen Ali Emre'nin de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve kulüplerin kırmızı-lacivertlilerle resmi görüşmeler yapacağı kaydedildi.

Henüz sezon bitmeden A takımı devretmek istediğini açıklayıp kulübe talip arayan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, hafta içinde altyapıdan çıkan Emircan Gürlük'ün Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg’a satışından güncel kurla 50 milyon TL'nin üzerinde tutan 2 milyon Euro gelir elde etmişti. Başkan Özkan'ın Emircan'ın ardından bonservis geliri kazandıracak Ali Emre gibi isimleri de satması bekleniyor. Altınordu daha önce Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe gibi kalecileri de yetiştirip satmıştı.