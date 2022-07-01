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Altınordu Kaptanı Ahmet İlhan: Tarih yazmak istiyoruz

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek, yeni sezonda şampiyon olarak kulüp tarihine geçmek istediklerini dile getirdi

Altınordu Kaptanı Ahmet İlhan: Tarih yazmak istiyoruz
01 Temmuz 2022 Cuma 12:40

İzmir temsilcisinde 3'üncü sezonunu geçirmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu, ilk yılında Play-Off finali oynadıklarını, geçen sezon ise ligde kalmayı başardıklarını hatırlatarak, "Herkesin 'Altınordu ligden düştü' yorumları yaptığı ortamda takımı son 10 haftadaki mücadelemizle ligde tuttuk. Bu bizim için şampiyonluk kadar değerliydi" dedi.

Geçen sezonki kadronun korunduğunu söyleyen sağ kanat Ahmet İlhan, "Ligde başarı kazanan takımların bir çoğuna baktığınız zaman kadro istikrarı gözüküyor. Bu yıl biz de kadromuzu koruduk. Geçen sezonun son 10 haftasında önemli bir iş başardık. Bu sezon kendi adımıza çok önemli. 2023'te kulübümüzün 100'üncü yılına Süper Lig'de girerek tarihe geçmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan kırmızı-lacivertli takım sağlık kontrollerinden geçti.

METEHAN'IN YERİNE SAFA GELİYOR

Altınordu, dış transferde talip olduğu eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu Eyüpspor'a kaptırınca Trabzonspor'dan sol kanat Safa Kınalı'nın işini bitirdi. Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak İzmir temsilcisine göndereceği bildirildi. Geçen sezon Tuzlaspor'da kiralık oynayan Safa, 32 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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