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Altınordu Metehan'ın peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışı ikinci devrede de sürdürerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu, sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a gönderdiği eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nu gündemine aldı

Altınordu Metehan'ın peşinde
31 Aralık 2021 Cuma 10:32

Kırmızı lacivertliler, Adana ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 198 dakikada görev alıp, sadece 1 kez ilk 11'de şans bulan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yuvaya döndürmek için girişimlere başladı.

Geçen sezon Play-Off finali oynayıp, Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da 29 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergileyen Metehan'ın kulübende forma şansı bulamaması nedeniyle İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Metehan'ı 4 milyon TL bonservis ücretiyle Adana Demirspor'a satan Altınordu, tecrübeli futbolcuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Altınordu yönetimi oyuncunun transferini bitirmek için temaslarını sürdürüyor.

Etiketler; #altınordu
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