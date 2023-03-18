Altınordu nefes aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içinde Gökhan Ünal yerine takımın bu sezonki üçüncü teknik direktörü olarak göreve gelen Hasan Özer yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde geriye düşmesine rağmen Tuzlaspor'u 2-1 yenen Altınordu rahat nefes aldı. Tam 5 maç aradan sonra galip gelmeyi başaran kırmızı-lacivertliler 20 puana yükselip kümede kalma umutlarını artırdı.

Hafta içinde Altınordu ile sözleşme imzalayan Hasan Özer, ilk maçında galibiyet elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu maça kadar en az gol atan ve en çok gol yiyen takımlardan biri olduklarını belirten Özer, "İlk devre rüzgar aleyhimizeydi. Topa sahip olan bir takım görüntüsü verdik. İlk devrede rakibimize de fazla pozisyon şansı tanımadık" dedi.

İkinci yarıya ise iki değişiklik yaparak çıktıklarını belirten Özer, "Bu devrede önde baskı yapmayı düşündük. Kanatları etkili kullanmaya başladık. İkinci devre topa sahip olan baskı yapan ve oyunu kanatlardan kuran oyuncu topluluğu vardı. Ayrıca 1-0 geriye düşmesine rağmen vazgeçmeyen bir takım görüntüsü verdik. Geriye düştükten sonra kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.