EVİNDE YİNE DÜŞTÜ!
EVİNDE YİNE DÜŞTÜ!
0
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 38 ÖLÜ!
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 38 ÖLÜ!
0
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
0
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
0

Altınordu'nun gözü Berke'de

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor

Altınordu'nun gözü Berke'de
07 Haziran 2021 Pazartesi 13:56

İzmir ekibinden 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le anılmaya başladı. İspanyol temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

Son 2 sezonda Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor. Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #altınordu
Önceki Haber
Karaburun'da Başkan isyan etti: İçki karalamasında bıktık usandık!
Sonraki Haber
Çiğli Belediyesi'nin geliri yüzde 22 arttı!
İki takım arasında Alsancak Stadı gerginliği!
İki takım arasında Alsancak Stadı gerginliği!
0
İzmir atlamada madalyaları topladı
İzmir atlamada madalyaları topladı
0
Altay'da Poko kalacak
Altay'da Poko kalacak
0
Altınordu'dan çifte atak
Altınordu'dan çifte atak
0
Göztepe'ye Yunan golcü geliyor
Göztepe'ye Yunan golcü geliyor
0
Kadın motorcular piste çıktı!
Kadın motorcular piste çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.