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Altınordu'nun iç saha hesabı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, bu sezon iç sahada oynayacakları ilk maçı kazanmak istediklerini söyledi

Altınordu'nun iç saha hesabı
17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:27

Sezona Gençlerbirliği deplasmanındaki 3-3'lük beraberlikle başlayan kırmızı-lacivertli takım, cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Sakaryaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Ufuk Kahraman, "Gençlerbirliği maçında iyi geçen 90 dakikada eksik yanlarımızı gördük. Kazanabileceğimiz bir maçtan bir puanla ayrıldığımız için üzgünüz. Sakaryaspor bu sezon kadrosunu güçlendirdi. Bizim adımıza kolay maç olmayacak. Onlar da lige kayıpla başladılar. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Sahamızdaki maçtan üç puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

Genç teknik adam, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynadıkları karşılaşmalardaki havanın bir başka olduğunu vurgulayarak, "Altınordu organizasyonu olarak içerideki maçlarımız ayrı bir havada geçiyor. Temeli güçlü bir taraftar grubumuz var. Yine Altınordu Futbol Okulları'ndaki sporcularımız tribünleri dolduruyor. Onların tribünlere gelip bizi desteklemesi bize ayrı bir güç veriyor. İçerdeki ilk maçımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

Öte yandan Altınordu ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları VIP 200 TL, numaralı 50 TL, misafir tribünü ise 40 TL olarak belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #spor
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