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Altınordu'nun kayıp forveti Ahmet Dereli

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'nun önemli oyuncularından Ahmet Dereli, üst arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle formaya hasret kaldı

Altınordu'nun kayıp forveti Ahmet Dereli
10 Mayıs 2022 Salı 13:39

Bu sezon 8 kez rakip fileleri sarsarak takımın en skorer ikinci futbolcusu olan Ahmet Dereli, ligin 26'ncı haftasında 21 Şubat'ta İzmir'de oynanan Bandırmaspor maçı sonrası sakatlık problemi yaşadı. Bu karşılaşmanın ardından oynanan 9 müsabakanın yalnızca 1'inde görev alan Ahmet, o maçta da 9 dakika oyunda kaldı.

Lige tutunma savaşını sürdüren takım arkadaşlarına kritik süreçte katkı veremeyen 29 yaşındaki gurbetçi santrfor, 33'üncü haftadaki Ankaragücü deplasmanında 81'inci dakikada oyuna girdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Ankaragücü karşısında formasına kavuşan ancak adalesini zorlayan Ahmet Dereli'yi en önemli gol silahlarından biri olmasına rağmen son 2 haftadaki Yılport Samsunspor (D) ve Kocaelispor (D) maçlarında riske etmedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu #ahmet dereli #spor
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