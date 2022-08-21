Altınordu - Sakaryaspor: 0-2

Spor Toto 1’inci Lig’de 2’nci hafta maçında geçen hafta Göztepe’ye tek golle mağlup olan Sakaryaspor, Altınordu deplasamanından 2-0’lık galibiyetle ayrıldı

Yeşil-siyahlılar 36’ncı dakikada Hurşit ile 1-0 öne geçti. Sakaryaspor ilk golden 2 dakika sonra Kassongo ile farkı ikeye çıkardı: 0-2. İkinci yarıda iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi, Sakaryaspor sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

36’ncı dakikada konuk Sakaryaspor öne geçti. Savunmadan atılan uzun topla sağ kanatta buluşan Oğuz, altı pasa çevirdi. O bölgede topla buluşan Hurşit düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

38’inci dakikada Sakaryaspor farkı ikiye çıkardı. Savunmadan topu kapan Kassongo ceza sahasına girmeden şutunu çekti: 0-2.

50’nci dakikada Ali Dere’nin pasında savunmadan seken topa Ahmet Dereli vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

61’inci dakikada Serkan’ın sert şutunu Altınordu kalecisi Ali Emre son anda kurtardı.

83’üncü dakikada Ali Dere savunmadan kaptığı topu kaleye gönderdi, kaleci Cihan son anda golü kornere çelerek önledi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

ALTINORDU: Ali Emre - Furkan (Dk. 46 Rıdvan), Volkan, Erdi, Ali Dere, Kubilay, Ahmet İlhan, Safa (Dk. 78 Bertuğ), Kürşad (Dk. 46 Şeref), Emircan (Dk. 63 Muzaffer), Ahmet Dereli

SAKARYASPOR: Cihan - Oğuz, Ümit, Donkor, İsmail, Woolery (Dk. 67 Kanianga) (Dk. 85 Çağlayan), Oğuz (Dk. 68 Emirhan), Serkan, Hakan, Hurşit (Dk. 76 Burak), Kassongo

GOLLER: Dk. 36 Hurşit, Dk. 38 Kassongo (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Erdi (Altınordu) - Kassongo, Emirhan (Sakaryaspor)