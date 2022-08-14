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Altınordu sezona puanla başladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu sezona beraberlikle giriş yaptı

Altınordu sezona puanla başladı
14 Ağustos 2022 Pazar 12:32

İlk haftada Gençlerbirliği'ne konuk olan kırmızı-lacivertliler gol düellosu şeklinde geçen maçta 2 kez öne geçmesine rağmen 3-3'lük sonuçla sahadan ayrıldı. Teknik direktör Ufuk Kahraman keyifli bir maç izlettiklerini ancak duran toptan iki gol yemelerinin konsantrasyonlarını bozduğunu söyledi. Attıkları golleri ise daha önce çalıştıklarını vurgulayan Kahraman, "Gençlerbirliği'ni iyi tanıyoruz. Geçiş oyununu oynayan iyi bir takım. Biz de çalışmalarımızı hem kampta hem de son haftada bu yönde yaptık. Gençlerbirliği takımını çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı biraz daha ikinci bölge ve birinci bölgede geçiş oyununa dönmeye çalıştık. Pozisyonlar da bulduk, kazanabilirdik" ifadelerini kullandı. 

AMHET İLHAN'DAN GOLLERE DEVAM

Altınordu’nun kaptanı ve tecrübeli oyuncusu Kaptan Ahmet İlhan Özek, geçen sezon olduğu gibi gollerine yine devam ediyor. Başkent’te oynanan maçta deneyimli futbolcu iki gol birden atarak tecrübesini konuşturdu. Altınordu’nun sezon başında Trabzonspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Safa Kınalı da Altınordu forması ile çıktığı ilk maçta ilk golünü kaydetti. Sezon başında Niğde Anadolu FK’dan dönen oyunculardan Emre Oymak, son 5 dakika forma şansı bulurken oynadığı futbolla beğeni topladı. Öte yandan maçta bir penaltı kurtaran kaleci Ali Emre Yanar da karşılaşmada kritik kurtarışlara imza attı. Altınordu’nun diğer yeni transferi Bertuğ Bayar ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altınordu
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